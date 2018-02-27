2018/02/27 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنه سيتم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال 30 يوما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).