بريطانيا تواجه خطرا إرهابيا من اليمين المتطرف

2018/02/27 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم وكشف أن الشرطة أحبطت أربع مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي.

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