الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


بريطانيا تواجه خطرا إرهابيا من اليمين المتطرف
2018/02/27 | 06:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم وكشف أن الشرطة أحبطت أربع مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تواجه خطرا إرهابيا من اليمين المتطرف) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تواجه خطرا إرهابيا من اليمين المتطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اندا : ريال مدريد لا يعرف ماذا حدث لايسكو
⋙ صدمة في باريس.. تحديد مدة غياب نيمار
⋙ الحزب الشيوعي في فنزويلا يرشح مادورو للرئاسة
⋙ نخبة السينما العربية ترأس لجان تحكيم تطوان للسينما المتوسطية
⋙ أمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الشهر المقبل
بالفيديو والصور
⋙ ماذا قال الامام علي (ع) عن فضل الجهاد في سبيل الله | فيديو
⋙ فيديو - ملخص دور الـ16 بكأس تونس| فرق الدرجة الثالثة والرابعة يحدثون المفاجأة والأفريقي والنجم يتأهلان لربع النهائي
⋙ بالصور... تعرف على أول إمرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد