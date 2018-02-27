نخبة السينما العربية ترأس لجان تحكيم تطوان للسينما المتوسطية

2018/02/27 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نخبة السينما العربية ترأس لجان تحكيم تطوان للسينما المتوسطيةمهرجان تطوان يواصل عادته في تنظيم ندوة دولية حول السينما في الفضاء المتوسطي، وتنظيم لقاء حول السينما المغربية، وورشات لفائدة الشباب والأطفال."تمودة الذهبية"..أهم جوائز المهرجاناختار مهرجان تطوان السينمائي في دورته الرابعة والعشرين، والتي تقام في الفترة ما بين 25 و31 مارس القادم، المخرج والكاتب التونسي الناصر خمير رئيسا للجنة تحكيم الفيلم الطويل في دورة هذا العام، بينما يرأس المخرج والناقد العراقي قيس الزبيدي لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي ويرأس الناقد المغربي خليل الدامون لجنة جائزة النقد، التي تحمل اسم الناقد السينمائي المغربي الراحل مصطفى المسناوي.ويرى رئيس مؤسسة المهرجان أحمد حسني أن اختيار ثلاثة عرب على رأس لجان التحكيم دليل على وجود أسماء مرموقة في المشهد السينمائي العربي، قدمت أعمالا رفيعة للخزانة السينمائية العربية إبان العقود الأخيرة.كما يؤكد حسني أن ما يجمع بين الرؤساء الثلاثة هو “انتماؤهم إلى طبقة السينمائيين المثقفين في المشهد العربي، وهم يتردّدون ما بين الإنتاج والإخراج وما بين الكتابة الإبداعية والنقدية”، ويؤكد رئيس المهرجان أن هذا الاختيار نابع من القناعات الثقافية والجمالية لمهرجان تطوان، الذي يحرص على “ترسيخ العمق الثقافي لهذه التظاهرة السينمائية التي انطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي، وتخلقت من رحم النقاش السينمائي الهادر الذي تجاذبته الأندية السينمائية المغربية والعربية”.وبحسب البلاغ الصادر عن مهرجان تطوان، يعد رئيس لجنة تحكيم الفيلم الطويل الناصر خمير مبدعا سينمائيا جامعا، أبدع في الكتابة الأدبية مثلما أبدع في النحت والتشكيل، وبرع في الإخراج السينمائي منذ فيلمه الأول “حكاية بلاد ملك ربي”، وبعده أخرج فيلمه الشهير “الهائمون في الصحراء”، ثم “طوق الحمامة المفقود” سنة 1989، والفيلم القصير “البحث عن ألف ليلة وليلة”، و”بابا عزيز” سنة 2005، و”البحث عن الشيخ محي الدين” سنة 2013، وصولا إلى فيلم “همس الرمال” السنة الماضية.وإلى جانب الناصر خمير، تضم لجنة التحكيم السينمائية الأميركية أليسا سيمون وهي الخبيرة المتخصّصة في البرمجة والتوثيق وحفظ الأفلام، إلى جانب المخرج المغربي المخضرم حسن بنجلون، والكاتبة والمخرجة الفرنسية دومينيك باروش والممثلة الإسبانية آنا توربان.أما رئيس لجنة الفيلم الوثائقي، فهو المخرج العراقي قيس الزبيدي الذي عاش حياة سينمائية زاخرة ما بين سوريا وألمانيا، لكنه انتمى إلى فلسطين، سينمائيا، وأنجز حول القضية الفلسطينية الكثير من الأفلام الوثائقية، منذ فيلمه الأول “بعيدا عن الوطن” سنة 1969، و”شهادة الأطفال الفلسطينيين في زمن الحرب” 1972، و”وطن الأسلاك الشائكة” 1980، و”فلسطين/ سجل شعب” 1984، و”واهب الحرية” 1989، و”مياه قيد الاحتلال” 2008، مثلما هو باحث في تاريخ السينما ونظريتها، وله دراسات حول السينما والدراما والأعمال التلفزيونية.ومن أهم مؤلفاته “فلسطين في السينما” و”المرئي والمسموع في السينما” و”الوسيط الأدبي في السينما” و”مونوغرافيات في نظرية وتاريخ صورة الفيلم”.

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