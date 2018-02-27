الحزب الشيوعي في فنزويلا يرشح مادورو للرئاسة

2018/02/27 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح الحزب الشيوعي الفنزويلي، يوم الاثنين، الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو، لمنصب رئيس الدولة لفترة جديدة في الانتخابات التي ستجري يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل.

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