2018/02/27 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندا : ريال مدريد لا يعرف ماذا حدث لايسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
هاي كورة – اشار الصحفي ادواردو اندا في برنامج تشيرنجيتو ان ريال مدريد لا يدي لماذا هبط مستوى إيسكو بعد تجديد عقده مع الفريق في الموسم الماضى و اضاف ان ريال مدريد لا يستبعد بيعه في الصيف .
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندا : ريال مدريد لا يعرف ماذا حدث لايسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).