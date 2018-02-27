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اندا : ريال مدريد لا يعرف ماذا حدث لايسكو
2018/02/27 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اشار الصحفي ادواردو اندا في برنامج تشيرنجيتو ان ريال مدريد لا يدي لماذا هبط مستوى إيسكو بعد تجديد عقده مع الفريق في الموسم الماضى و اضاف ان ريال مدريد لا يستبعد بيعه في الصيف .

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