اندا : ريال مدريد لا يعرف ماذا حدث لايسكو

2018/02/27 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – اشار الصحفي ادواردو اندا في برنامج تشيرنجيتو ان ريال مدريد لا يدي لماذا هبط مستوى إيسكو بعد تجديد عقده مع الفريق في الموسم الماضى و اضاف ان ريال مدريد لا يستبعد بيعه في الصيف .

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