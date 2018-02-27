2018/02/27 | 19:15
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رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية
العراقسياسة
رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:07
رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية
رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية
رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).