2018/02/27 | 19:15

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رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية

العراقسياسة

رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية

الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:07

رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية

رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية

رئيس الوزراء حيدر العبادي : لاتوجد اي قاعدة لقوات اجنبية في الاراضي العراقية

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