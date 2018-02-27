الحشد الشعبي يبعث برسالة إلى ذوي الشهداء المغدورين من موقع جريمة السعدونية

2018/02/27 | 19:15

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في أمن, اهم الاخبار 1 دقيقة مضت 0 زيارة

تعهد آمر اللواء الحادي عشر في الحشد الشعبي علي الحمداني، الثلاثاء، لذوي شهداء الحشد المغدورين في منطقة السعدونية التابعة لقضاء الحويجة بأن دماء أبنائهم لن تذهب سدى.

وذكر الحمداني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قوات اللواء الحادي عشر في الحشد الشعبي وصلت، اليوم، إلى موقع ارتكاب جريمة السعدونية التي راح ضحيتها 27 مقاتلا من ابناء الحشد ضمن عمليات الاستطلاع التي كُلفنا بها".

واوضح الحمداني، "نعاهد ذوي الشهداء المغدورين بأن دماء ابنائهم لن تذهب سدى، وانا ملتزمون بفتوى المرجعية الدينية وسنطارد داعش حتى النهاية".

2018-02-27

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