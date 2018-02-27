الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


العبادي يعلق على الأوضاع الأمنية في كركوك ويكشف عن إجراءات بشأن الشهداء
2018/02/27 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

 

 

يتبع...

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