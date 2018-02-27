2018/02/27 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين ستجري مباراة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس رابطة الليجا يعلن عن موعد إقامة الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس رابطة الليجا يعلن عن موعد إقامة الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).