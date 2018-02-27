داخل الكشف الأثري الأخير في مصر... العثور على رسالة من الفراعنة لأحفادهم عمرها 2000 عام

2018/02/27 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر الباحثون الأثريون على رسالة موجهة من الفراعنة لأحفادهم في العصر الحالي، عقب اكتشاف جبانة أثرية لمقابر عائلية في المنيا.

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