2018/02/27 | 19:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السجن لشيرين عبد الوهاب ستة أشهر بسبب تصريحات "البلهارسيا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/02/27 | 19:20.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن لشيرين عبد الوهاب ستة أشهر بسبب تصريحات "البلهارسيا") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن لشيرين عبد الوهاب ستة أشهر بسبب تصريحات "البلهارسيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن لشيرين عبد الوهاب ستة أشهر بسبب تصريحات "البلهارسيا") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن لشيرين عبد الوهاب ستة أشهر بسبب تصريحات "البلهارسيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).