لينوفو تطرح 3 أجهزة مخصصة للمدارس

2018/02/27 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت لينوفو بثلاثة أجهزة من Chromebook مصممة خصيصاً للمدارس والتي تتميز بالصلابة والتحمل، وهم 100e Chromebook و300e Chromebook و500e Chromebook.يأتي 100e Chromebook في أول القائمة فهو يعتبر ابسطهم حيث جاء بسعر 219 دولار.وأهم ما يميز هذا الجهاز هي شاشة 11.6 بوصة والتي تعمل بدقة 1336 × 768 بكسل والمزودة بزوايا عرض رائعة، كما يأتي الجهاز أيضاً بلوحة […]

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