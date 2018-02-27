2018/02/27 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تفجر عجلة مفخخة شمال شرق تلعفر

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