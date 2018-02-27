كيف تستعد المطاعم العربية في روسيا لاستقبال المشجعين

2018/02/27 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر روسيا بمناسبة استضافتها بطولة كأس العالم لعام 2018 زيارة مشجعين من كافة أنحاء العالم ومن ضمنهم مواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا سيما وجود 4 فرق عربية مشاركة هي السعودية ومصر والمغرب وتونس.

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