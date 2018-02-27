الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


كيف تستعد المطاعم العربية في روسيا لاستقبال المشجعين
2018/02/27 | 19:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنتظر روسيا بمناسبة استضافتها بطولة كأس العالم لعام 2018 زيارة مشجعين من كافة أنحاء العالم ومن ضمنهم مواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا سيما وجود 4 فرق عربية مشاركة هي السعودية ومصر والمغرب وتونس.

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