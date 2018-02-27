2018/02/27 | 19:25

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الثلاثاء 27 فبراير 2018 | 07:14 مساءً

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مجلس النجف يتحدث عن انقطاع لمياه الشرب في المحافظة

بغداد/..



اكد عضو مجلس محافظة النجف زهير الجبوري، الثلاثاء، عدم وجود أي ازمة تتعلق بمياه الشرب، مشيرا الى ان ازمة مياه السقي للشرب تم معالجتها طبيعيا من خلال الامطار التي شهدتها المحافظة خلال الاسبوعين الماضيين.

وذكر الجبوري، لـ"عين العراق نيوز"، ان "مياه الشرب في المحافظة لا خطر عليها، فالوضع جيد جدا، ولا توجد أي مؤشرات سلبية تتعلق بهذا الموضوع"، مبينا ان "مياه السقي التي تستخدم للزراعة واجهت بعض النقص خلال الفترة الماضة، الا انها الآن جيدة بفضل الامطار التي سقطت خلال الاسبوعين الماضيين".

واضاف، ان "الازمة قد تتشكل خلال فترة الموسم الصيفي، والسبب يعود الى عدم اكتمال بعض المشاريع المائية والاروائية"، نافيا ان "يشكل موضوع المشاريع أي ازمة".

وكان النائب عن محافظة النجف صادق اللبان، قد حذر الثلاثاء، من وصول ازمة المياه الى انقطاع مياه الشرب في المحافظة.

وذكر اللبان في تصريح صحفي، ان "الحكومة عليها اليوم ان توفر المياه التي تستخدم للزراعة والشرب في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط"، مشيرا الى ان "الازمة المائية مع تركيا قد تهدد المحاصيل الزراعية وانقطاع مياه الشرب بالخصوص في محافظة النجف الاشرف خلال الصيف القادم".

وكان مجلس النواب قد استضاف وزير الموارد المائية حسن الجنابي لغرض مناقشة ازمة المياه الحاصلة في العراق جراء قيام تركيا ببناء سد "اليسو" ومنع الاطلاقات المائية الكافية الى البلاد.



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