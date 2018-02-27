2018/02/27 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العبادي: نعمل مع الانتربول بخصوص انتقال المتهمين والاموال عبر الحدود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/02/27 | 19:25.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: نعمل مع الانتربول بخصوص انتقال المتهمين والاموال عبر الحدود) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: نعمل مع الانتربول بخصوص انتقال المتهمين والاموال عبر الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: نعمل مع الانتربول بخصوص انتقال المتهمين والاموال عبر الحدود) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: نعمل مع الانتربول بخصوص انتقال المتهمين والاموال عبر الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).