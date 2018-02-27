الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


صالح مسلم يصف الاتهامات التركية بالكاذبة
2018/02/27 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، إنه كان على علم بوجود أمر اعتقال تركي لكنه لم يأخذه على محمل الجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح مسلم يصف الاتهامات التركية بالكاذبة) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح مسلم يصف الاتهامات التركية بالكاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اهم ماجاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء؟
⋙ بالفيديو ..انواع فصيلة دم الانسان والفئات التي تستفيد منها
⋙ مجلس الوزراء يصوت على مشروع التغذية المدرسية وانشاء مدينة بغداد الاقتصادية
⋙ الاستخبارات العسكرية تفجر عجلة مفخخة شرق تلعفر
⋙ هكذا تبدو ناحية برطلة بعد تحريرها من قبل الحشد والقوات الامنية (فيديو)
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو ..انواع فصيلة دم الانسان والفئات التي تستفيد منها
⋙ هكذا تبدو ناحية برطلة بعد تحريرها من قبل الحشد والقوات الامنية (فيديو)
⋙ بالصور.. نساء تتزوج من الشجر في المكسيك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد