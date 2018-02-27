صالح مسلم يصف الاتهامات التركية بالكاذبة

2018/02/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، إنه كان على علم بوجود أمر اعتقال تركي لكنه لم يأخذه على محمل الجد.

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