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تركيا والسعودية تبحثان توريد طائرات حربية بدون طيار للرياض
2018/02/27 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أجرت شركة اس تي ام التركية مباحثات مع المملكة العربية السعودية لتزويدها بطائرات حربية بدون طيار.

وذكر مدير عام شركة هندسة تكنولوجيا المعدات الدفاعية داوود يلماز ان المباحثات تسير في اتجاه إيجابي، معتبرا أن تصدير أي منتج إلى السعودية أو القيام بمشروع مشترك معها سيشكل نموذجا للدول المجاورة في المنطقة.

ونوه يلماز الى وجود مشاريع عدة قيد البحث مع السعودية في مجالات الأمن السيبراني الإلكتروني وشهادات الطيران، معربا عن اعتقاده بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بها في وقت قريب.

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