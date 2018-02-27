الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال يناير
2018/02/27 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة على عكس توقعات المحللين خلال يناير الماضي. 

وأعلن مكتب الاحصاء الأمريكي، اليو م الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري السلعي ارتفع ليسجل 74.4 مليار دولار خلال يناير الماضي مقابل 72.3 مليار دولار خلال ديسمبر السابق عليه. 

وكانت توقعات المحللين تشير إلى استقرار العجز عند 72.3 مليار دولار. 

وأظهرت البيانات تراجع صادرات السلع للولايات المتحدة بمقدار 3.1 مليار دولار لتصل إلى 133.9 مليار دولار في يناير.  

كما انخفضت الواردات السلعية بنحو 0.9 مليار دولار لتسجل 208.3 مليار دولار. 

وعلى صعيد أخر، صعدت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في يناير الماضي على أساس شهري، وبحوالي 4.5% مقارنة بمستويات يناير 2017.

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