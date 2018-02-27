الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


الحكم بحبس مطربة مصرية 6 أشهر
2018/02/27 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين-متابعة]قضت محكمة مصرية، أمس الإثنين ، بحبس المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب 6 أشهر، بتهمة الإساءة لنهر النيل والسخرية منه.وأصدرت محكمة جنح المقطم، المنعقدة في مجمع محاكم جنوبي القاهرة، في حي السيدة زينب، حكما بحبس شيرين 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، و50 جنيه أتعاب محاماة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شيرين والبلهارسيا"، وفقا لعدد من التقارير المحلية المصرية.وكانت شيرين عبد الوهاب أثارت جدلا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد ظهور فيديو قديم لها، أحيته في إمارة الشارقة الخليجية، والذي سخرت فيه من نهر النيل.وطلبت إحدى المعجبات من شيرين في الحفل أن تؤدي أغنيتها الشهيرة "ماشربتش من نيلها"، لترد عليها بأنها ستصاب بمرض البلهارسيا في المقابل، ونصحتها بشرب مياه معدنية مستوردة.وأثارت تصريحات شيرين عبد الوهاب بشأن نهر النيل، غضب العديد من جمهورها، كما أن نقابة الموسيقيين المصريين قررت معاقبتها وقتها، بوقفها عن الغناء.واعتبر عدد كبير من المصريين أن ما قالته شيرين عبد الوهاب في حفل الشارقة، إساءة لهم ولنيل بلدهم، وطالب البعض منهم بسحب الجنسية المصرية منها.ومن جانبها اعتذرت شيرين عبد الوهاب عما بدر منها في الحفل، عبر بيان شاركته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وامتثلت بعدها لاستدعاء الشؤون القانونية لنقابة الموسيقيين، من أجل التحقيق معها، وسؤالها حول ملابسات واقعة سخريتها غير المبررة من نهر النيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بحبس مطربة مصرية 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بحبس مطربة مصرية 6 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اهم ماجاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء؟
⋙ بالفيديو ..انواع فصيلة دم الانسان والفئات التي تستفيد منها
⋙ مجلس الوزراء يصوت على مشروع التغذية المدرسية وانشاء مدينة بغداد الاقتصادية
⋙ الاستخبارات العسكرية تفجر عجلة مفخخة شرق تلعفر
⋙ هكذا تبدو ناحية برطلة بعد تحريرها من قبل الحشد والقوات الامنية (فيديو)
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو ..انواع فصيلة دم الانسان والفئات التي تستفيد منها
⋙ هكذا تبدو ناحية برطلة بعد تحريرها من قبل الحشد والقوات الامنية (فيديو)
⋙ بالصور.. نساء تتزوج من الشجر في المكسيك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد