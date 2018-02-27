2018/02/27 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

أكد آمر اللواء الحادي عشر في الحشد الشعبي علي الحمداني، الثلاثاء، لذوي شهداء الحشد المغدورين في منطقة السعدونية التابعة لقضاء الحويجة بأن دماء أبنائهم لن تذهب سدى, مشيراً إلى التزام الحشد بفتوى المرجعية الدينية.

ونقل موقع الحشد في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, عن الحمداني قوله, إن “قوات اللواء الحادي عشر في الحشد الشعبي وصلت، اليوم، إلى موقع ارتكاب جريمة السعدونية التي راح ضحيتها 27 مقاتلا من ابناء الحشد ضمن عمليات الاستطلاع التي كُلفنا بها”.

واوضح الحمداني، “نعاهد ذوي الشهداء المغدورين بأن دماء ابنائهم لن تذهب سدى، ونحن ملتزمون بفتوى المرجعية الدينية وسنطارد داعش حتى النهاية”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد كشفت في 18-2-2018, تعرّض قوة تابعة لها لكمين غادر من قبل مجموعة ارهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري مما ادى الى اشتباكات عنيفة دامت لاكثر من ساعتين حيث بادرت قوة اخرى من الحشد الشعبي بالدخول الى المنطقة والتدخل لدحر العدو وقتل عدد منهم، مؤكدة أنه بسبب كثرة اعداد المهاجمين والاجواء الجوية الصعبة استشهد 27 عنصراً من القوة الخاصة المُحاصرة.



انتهى/ 15 خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: ملتزمون بفتوى المرجعية ودماء الشهداء لن تذهب سدى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: ملتزمون بفتوى المرجعية ودماء الشهداء لن تذهب سدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).