الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


الأعرجي في الديوانية هذه المرة، لمتابعة دوائر الوزارة وتكريم شهداء المحافظة
2018/02/27 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

أنه وزير لا يكل ولا يمل من العمل، ولا يهدأ له بال، ولا يغمض له جفن، هذا رجلُ يواصلُ ليله بنهاره في...

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