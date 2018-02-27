الأعرجي في الديوانية هذه المرة، لمتابعة دوائر الوزارة وتكريم شهداء المحافظة

2018/02/27 | 19:50

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بغداد- العراق اليوم:

أنه وزير لا يكل ولا يمل من العمل، ولا يهدأ له بال، ولا يغمض له جفن، هذا رجلُ يواصلُ ليله بنهاره في...





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