الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


طاقم التحكيم لمباراة منتخبنا مع نظيره السعودي يصل مطار البصرة
2018/02/27 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مطار البصرة الدولي، اليوم الثلاثاء ( 27 شباط/ فبراير 2018 )، وصل إلى مطار البصرة الدولي، اليوم الثلاثاء ( 27 شباط/ فبراير 2018 )، طاقم التحكيم الإماراتي لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره السعودي.

ومن المقرر أن يقود المباراة طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم عمار الجنيبي، وزايد داود سليمان، وجاسم عبد الله يوسف.

في المواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره السعودي، والتي ستقام يوم غد الأربعاء على ملعب البصرة الدولي.وتأتي المباراة في إطار المساهمة العربية في دعم ملف رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.انتهى.ص.هـ.ح.

 

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