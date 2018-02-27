الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


الحكومة تعلن تشكيل لجنة لمنح الحقوق لذوي الشهداء
2018/02/27 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكومة تعلن تشكيل لجنة لمنح الحقوق لذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكومة تعلن تشكيل لجنة لمنح الحقوق لذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).


كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اهم ماجاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء؟
⋙ بالفيديو ..انواع فصيلة دم الانسان والفئات التي تستفيد منها
⋙ مجلس الوزراء يصوت على مشروع التغذية المدرسية وانشاء مدينة بغداد الاقتصادية
⋙ الاستخبارات العسكرية تفجر عجلة مفخخة شرق تلعفر
⋙ هكذا تبدو ناحية برطلة بعد تحريرها من قبل الحشد والقوات الامنية (فيديو)
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو ..انواع فصيلة دم الانسان والفئات التي تستفيد منها
⋙ هكذا تبدو ناحية برطلة بعد تحريرها من قبل الحشد والقوات الامنية (فيديو)
⋙ بالصور.. نساء تتزوج من الشجر في المكسيك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد