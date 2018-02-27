انتحارشاب ثلاثيني بحرق نفسه وسط دهوك

2018/02/27 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي في محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، بأن شابًا ثلاثينيًا انتحر وسط المحافظة.

وذكر المصدر ، إن "شابًا يبلغ من العمر 33 عامًا أقدم، اليوم، على الانتحار داخل غرفته من خلال إحراق نفسه في محافظة دهوك"، مبينًا أن "ذوي الشاب المنتحر نقلوه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل وصوله".

واوضح أن "الشرطة فتحت تحقيقًا بالحادث مع ذويه وتبين أنه يعاني من أمراض نفسية بسبب الأزمة الاقتصادية كونه متزوج ولديه طفل".

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