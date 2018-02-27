ترامب يؤكد ترشحه لولاية جديدة.. ويختار مدير حملته

2018/02/27 | 19:51

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بغداد اليوم _ متابعة

قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب قرر خوض الانتخابات الرئاسية لول...





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