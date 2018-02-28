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اسبانيول يهزم الريال للمرة الاولى منذ 11 سنة
2018/02/28 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – تمكن فريق اسبانيول الكاتلوني من أن يحقق فوزا قاتلا على حساب ريال مدريد بهدف لاعبه جيرارد مورينو ليحصد بذلك انتصاره الاول امام الفريق الابيض منذ اكتوبر 2007 عندما فاز بنتيجة هدفين مقابل هدف .

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