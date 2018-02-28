سوانسي يتخطّى شيفيلد وينزداي في كأس الاتحاد الإنكليزي

2018/02/28 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكان اللقاء الأول انتهى بالتعادل 0-0.



بين الفريقين.

وفي اللقاء الثاني سجل لسوانسي الغاني جوردان أيو 55 وناثان داير 80.

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