الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


سوانسي يتخطّى شيفيلد وينزداي في كأس الاتحاد الإنكليزي
2018/02/28 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

وكان اللقاء الأول انتهى بالتعادل 0-0.

بين الفريقين.

وفي اللقاء الثاني سجل لسوانسي الغاني جوردان أيو 55 وناثان داير 80.

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