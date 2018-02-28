كوبا ليبرتادوريس (1)| ريفر بليت في مجموعة الموت وجريميو يسعى للحفاظ على لقبه

2018/02/28 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تعود بطولة كوبا ليبرتادوريس من جديد في نسخة عام 2018، لثتبت قوتها بشكل كبير خاصة مع النظام الجديد التي تقام به البطولة والتي أصبحت أقوى وأكثر شراسة من ذي قبل.

البطولات اللاتينية معروفة بشكل كبير من شغف جماهيري وقوة ومهارات تجذب الأنظار وأحداث غير متوقعة، لتظل البطولة الأقوى على مستوى الأندية بعد مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كوبا ليبرتادوريس أصبحت أقوى خاصة مع شكل المنافسة الموسم الحالي والذي يعد بالمزيد من الأحداث والنتائج والإثارة، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن بداية مباريات دور المجموعات مواد متعلقة رسميا - تغيير نظام المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس بدءا من 2019 أبرتورا وكلاوسورا..



تعرف على أنظمة المسابقات المحلية والقارية اللاتينية ريكوبا سود أمريكانا| جريميو يحقق اللقب ويكرر إنجاز 1996 على حساب أندبندينتي

وسنعرض لكم كل مجموعة والمرشحين للصعود والمنافسة على بطاقات التأهل والمركز الثالث الذي يؤهل لمسابقة كوبا سود أمريكانا.

المجموعة الأولىجريميو البرازيلي (حامل اللقب) - ديفنسور سبورتينج الأوروجوياني - سيرو بورتينو الباراجوياني - موناجاس الفنزويلييعد جريميو البرازيلي حامل اللقب النسخة الماضية، والفائز منذ أيام قليلة ببطولة ريكوبا سود أمريكانا، المرشح الأوفر حظًا للصعود، فيمتلك الفريق العديد من المواهب البرازيلية الشابة، لوان أفضل لاعب في النسخة الماضية، وأرثر الذي تربطه العديد من التقارير للعب لبرشلونة وأفضل لاعب وسط شاب في البرازيل الموسم الماضي، لكن ما يعاب على الفريق ضمه العديد من اللاعبين فوق الثلاثين عاما، وهو ما يقلل فرص الفريق في حصد اللقب، لكن على الأقل يضمن التواجد في دور الـ16.

ديفنسور سبورتينج الأوروجوياني أكثر ما يمتاز به هو انخفاض المعدل السني للفريق الذي نافس على لقب المسابقة المحلية قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام ناسيونال، الفريق لا يمتلك لاعبوه الخبرة الكبيرة لكنه يظل منافس صعب المرأس ، مع فريق سيرو بورتينو الباراجوياني والذي يقود هجومه الباراجوياني نيلسون فالديز المهاجم الدولي السابق لبروسيا دورتموند، حيث سيظل الصراع محتدمًا من أجل خطف المركز الثاني بين الفريقين، ليكون فريق موناجاس الذي يظهر لأول مرة في كوبا ليبرتادوريس هو أقل الفرق حظوظًا في التأهل.

المجموعة الثانيةأتلتيكو ناسيونال الكولومبي - بوليفار البوليفي - كولو كولو التشيلي - ديلفين الإكوادوريالفريق الكولومبي حامل لقب 2016، يدخل المسابقة وهدفه محو المسيرة السيئة له الموسم الماضي وبتوديعه من دور المجموعات، فقام بسوق انتقالات جيدة وعزز المراكز التي تنقصه بالإضافة للتجديد لمهاجم الفريق وهدافه داريو مورينو، مع اللاعب المخضرم كاميلو زونيجا وعدد كبير من الصفقات في الشق الهجومي.

الفريق التشيلي عزز الفريق بعدة صفقات خاصة دفاعيًا مع استعادة واحد من أمهر اللاعبين في تشيلي، اللاعب الدولي خورخي فالديفيا من صفوف الوحدة الإماراتي وهو ما سيساهم بشكل كبير في رفع الجودة الهجومية للفريق بشكل عام.

من المحتمل بشكل كبير أن يخطف الثنائي بطاقة التأهل لدور الـ16، على أن يكون الصراع على مقعد كوبا سود أمريكانا بين ديلفين وبوليفار.

المجموعة الثالثةبينارول الأوروجوياني - ليبرتاد الباراجوياني - ذا سترونجيست البوليفي - أتليتكو توكومان الأرجنتينيالبعض قد يرى المجموعة سهلة بعض الشيء، بينارول يدخل النسخة الحالية مدعومًا بالعديد من الأسماء الكبيرة وأصحاب الخبرة مثل القائد كريستيان روديجيز لاعب أتليتكو مدريد وبنفيكا السابق، وماكسي روديجيز لاعب ليفربول السابق ومنتخب الأرجنيتني، ومعهم

لاعب الوسط الأوروجوياني والتر جارجانو لاعب نابولي وبارما السابق، بالإضافة لعدد من لاعبي المنتخب الأوروجوياني، حيث يهدف الفريق للتتويج القاري بعد غياب 31 عامً.

لتكون بطاقة الصعود والمركز الثاني محصورة بين الثلاثي الذي تتساوى مستوياتهم بشكل كبير فليبرتاد يعتمد على هدافه المخضرم أوسكار كاردوزو مهاجم بنفيكا السابق، ولاعب الوسط الدولي كريستيان ريفيروس، هجوم الفريق الأرجنتيني يضم في صفوفه المهاجم صاحب الأصول المصرية إسماعيل بلانكو في ثاني ظهور للفريق في المسابقة بعد الموسم الماضي.

المجموعة الرابعةريفر بليت الأرجنتيني - إيميلك الإكوادوري - فلامنجو البرازيلي - سانتا في الكولومبيالمجموعة الأقوى هذا الموسم ستشهد صراعًا كبيرًا من أجل خطف بطاقات التأهل بين الفرق الأربعة المتأهلة، ريفر بليت الذي وصل للمربع الذهبي الموسم الماضي، عزز صفوفه الموسم الحالي بشكل كبير على الرغم من الخسائر الكبيرة التي منى بها في الدوري الأرجنتيني مع جاياردو، إلا أن الهدف الرئيسي هو التتويج القاري، فضم الفريق صانع الألعاب الكولومبي كينيترو والمهاجم الأرجنتيني براتو والحارس أرماني.

فلامنجو البرازيلي الذي وصل الموسم الماضي لنهائي كوبا سود أمريكانا، يمتلك العديد من المواهب الشابة واللاعبين أصحاب الخبرات، فيضم كلاً من لينكولن وفيسنوس جونيور وفيبلي فيزيو مستقبل البرازيل، بالإضافة لدييجو ريباس صانع ألعاب الفريق والمدافع المخضرم جوان، ومن خلفهم الحارس البرازيلي دييجو ألفيش حارس فالنسيا السابق ومعه جوليو سيزار حارس إنتر والبرازيل السابق، الفريق يهدف للوصول لأبعد نقطة في المسابقة هذا الموسم من أجل العودة للقب ما يقارب 40 عامًا.

الفريق الأكوادوري ضم بعض اللاعبين من أجل تدعيم صفوفه، أهمهم جيرفسون مونتيرو من سوانزي سيتي وخوان بيرديس من واتفورد الإنجليزي من أجل خطف بطاقة التأهل لكوبا سود أمريكانا والتي ينافسه عليها بطل كولومبيا الموسم الماضي سانتا خاصة بعد صعوده السهل من مرحلة التمهيدية.





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