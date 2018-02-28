الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


#فتحى سيد فرج - السعي إلى الرخاء .. كيف تنطلق الاقتصادات النامية 4 / 4
2018/02/28 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فتحى_سيد_فرج هذا الكتاب أوجد تمييزا مهما بين هذين النوعين من التدخلات الحكومية.

فالأولى سياسات تيسر التغير الهيكلي بالتغلب على مشكلات المعلومات والتنسيق والعوامل الخارجية، التي تعتبر جوهرية للتطوير والتيسير الصناعي والتغير الهيكلي.

ومثل هذه التدخلات تهدف إلى توفير المعلومات، والتعويض عن العوامل الخارجية، وتنسيق الدخول إلى الصناعة، وتحسين كل من البنية الأساسية الصلبة والناعمة حتى يتمكن القطاع الخاص من النمو با......

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