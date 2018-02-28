الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


الخارجية الأمريكية: روسيا
2018/02/28 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، يوم الثلاثاء، أن روسيا "أخفقت" في الوفاء بالتزاماتها كضامن لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

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