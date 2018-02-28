2018/02/28 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، يوم الثلاثاء، أن روسيا "أخفقت" في الوفاء بالتزاماتها كضامن لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: روسيا "فشلت" في سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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