2018/02/28 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، يوم الثلاثاء، أن روسيا "أخفقت" في الوفاء بالتزاماتها كضامن لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: روسيا "فشلت" في سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية: روسيا "فشلت" في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).