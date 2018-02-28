(بالصور) تفجير وسط مدينة كركوك

2018/02/28 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أنباء عن ضحايا ...

وقع تفجير كبير، مساء الثلاثاء، وسط مدينة كركوك، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وذكر العقيد أفراسياو كامل، المتحدث باسم شرطة كركوك في تصريح إعلامي، إن «دراجة مفخخة انفجرت في شارع القدس قرب السلام مول، وسط مدينة كركوك».

وأوضح أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، مشيراً إلى عدم وقوع أضرار بشرية.

وسيطرت ميليشيات الحشد الشعبي مع قوات أمنية عراقية أخرى بعد أحداث أكتوبر / تشرين الأول الماضي، على مدينة كركوك.

ومنذ ذلك التاريخ، والأوضاع الأمنية في كركوك وباقي المناطق ‹المتنازع عليها› في تدهور مستمر.

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