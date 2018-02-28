الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


🔴 مدرب توتنهام الأسبق: على هاري كين الرحيل إذا كان يريد الشهرة والألقاب
2018/02/28 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، فياش بواش :”إذا كان هاري كين متعطشاً لإحراز الألقاب والشهرة الأكبر فعليه الرحيل عن توتنهام، أما إذا كان يريد التقدير والاستقرار فعليه البقاء”، مُضيفاً :”توتنهام على وشك أن يصبح نادياً كبيراً بوجود الملعب الجديد والبنية التحتية القوية، إلا أنه مازال يفتقر لحصد البطولات”.

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/02/hihi2-2018-02-28_00-05-24_021425-200x114
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 مدرب توتنهام الأسبق: على هاري كين الرحيل إذا كان يريد الشهرة والألقاب) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 مدرب توتنهام الأسبق: على هاري كين الرحيل إذا كان يريد الشهرة والألقاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي يوافق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في كركوك بمشاركة البيشمركة
⋙ نيمار يؤجل إعلان تشكيلة منتخب البرازيل
⋙ فيلم روسي يحصل على "الدب الفضي" في برلين
⋙ باكو كريدا : ماذا كان يفعل إيسكو في اللقاء
⋙ مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح
بالفيديو والصور
⋙ (بالفيديو) إراحة رونالدو ترتد سلباً على ريـال مدريد أمام إسبانيول
⋙ فيديو| محلل عسكري: تعنت غربي لإبقاء فصائل المعارضة داخل الغوطة الشرقية
⋙ (بالصور) تفجير وسط مدينة كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد