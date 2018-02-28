🔴 مدرب توتنهام الأسبق: على هاري كين الرحيل إذا كان يريد الشهرة والألقاب

2018/02/28 | 03:10

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هاي كورة – قال المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، فياش بواش :”إذا كان هاري كين متعطشاً لإحراز الألقاب والشهرة الأكبر فعليه الرحيل عن توتنهام، أما إذا كان يريد التقدير والاستقرار فعليه البقاء”، مُضيفاً :”توتنهام على وشك أن يصبح نادياً كبيراً بوجود الملعب الجديد والبنية التحتية القوية، إلا أنه مازال يفتقر لحصد البطولات”.

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