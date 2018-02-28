2018/02/28 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومضات وجدانية...صديقتيكلّ يومٍأراكِ إمرأة أخرىهل تلبسينَ الأقنعة ؟صديقتيأنتِ فصولي الأربعة ...كُنّا نودّعُ بعضناعلى دربِ الفراقِ لكنّظلّي عانقَ ظلّهاوذابَمن فرطِ العناقِ ...لو تقبلين الدعوةَسيّدتيلشربِ الشايَ معيسأرتدي بدلتي الجديدةوأعيدُ تأثيثَ المساءوسأنضو عن ذاكرتيكلّ أتربةِ الزمنِ الأحمقِلأبدأ معكِ حواراًعن الشعرِ وعينيكِ ...لا تطفأي شمعةَ ميلادكقبل أن تصل النوارسُوالموجات الصغيرةوالأشرعةوحصى الشطئانِفالبحرُ آلى على نفسهأن يكون بين الحضور ...صديقتيلا تحرّضي العطرَكي أتبعكفأنا نسيتُ الحبَّ من زمنٍوأنزلتُ أشرعتيواعتذرتُ من الماءِ ...المدينةُ بين يديكِإذرعي شوارعها إن شئتِإستقلّي حافلةً للركّابِإقطعي تذكرةً لمسرحيةشاهدي متحفاً للطبيعةإشبعي ولعكِ بالتسوّقِوأخيراً إختاري قلبي مكاناً للرقاد ...حين وضعتْ ساقاً على ساقٍ وإنحسرتْ تنورتها قليلا كأنّ عناقيد من الكرومِ تخمّرتْ في رأسي ...وضعَ الطبيبُ سمّاعته على موضعِ قلبي فإرتجفتْ يده وذكر : كيفَ تحتملُ كلّ تباريحِ الشوق هذه ؟اذا ما إرتابوا في حقيبتكِوهي تمرُّ بالمطاراتِقولي لهم :ليستْ سوى قبلاتهِأودعها فيها زوّادةً للرحيلِ ...قطعتُ فراسخاً لا تحصى بإتجاهِ نهايةِ الدنيا ولا زالَ عطرُكِ عالقاً بثيابي ...وائل المرعب

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