إصابة 11 شخصا عقب فتح رسالة مشبوهة في قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي (صور)

2018/02/28 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رجال الإنقاذ بمقاطعة أرلنغتون الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 11 شخصا عقب فتح رسالة مشبوهة في قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي بالقرب من واشنطن، 3 منهم تم نقلهم إلى المستشفى.

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