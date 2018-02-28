البيت الأبيض يعد بمواصلة سياسته

2018/02/28 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستواصل سياستها "الصارمة" تجاه روسيا، وستتخذ خطوات مختلفة للحماية من التدخل المحتمل بالانتخابات الأمريكية في المستقبل.

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