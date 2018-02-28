الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


البيت الأبيض يعد بمواصلة سياسته
2018/02/28 | 03:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستواصل سياستها "الصارمة" تجاه روسيا، وستتخذ خطوات مختلفة للحماية من التدخل المحتمل بالانتخابات الأمريكية في المستقبل.

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