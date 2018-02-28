2018/02/28 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أراح ريـال مدريد كريستيانو رونالدو ليتجرع خامس هزيمة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعدما هز جيرار مورينو الشباك في الوقت القاتل ليفوز إسبانيول 1-صفر على بطل اسبانيا وأوروبا يوم الثلاثاء.

وأهدر المهاجم مورينو القادم من إقليم قطالونيا عددا من الفرص لكن تسديدته في الدقيقة الأخيرة ارتطمت بالمدافع رفائيل فاران لتغير اتجاهها وتمنح إسبانيول أول انتصار على ريـال مدريد في 11 عاما.

وبقي ريـال في المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 26 مباراة متأخرا بسبع نقاط عن أتليتيكو مدريد الثاني الذي يستضيف ليجانيس يوم الأربعاء.



ويبتعد ريـال بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يلعب يوم الخميس.

وأراح زين الدين زيدان مدرب ريـال مدريد لاعبه رونالدو قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز ريـال 3-1، واختار جاريث بيل كمهاجم صريح في تشكيلة شهدت تغييرات كبيرة.

وعلى الرغم من البداية الواعدة لريـال، بدا الفريق الطرف الأقل طوال اللقاء الذي أقيم في كورنيا على عكس ما كان زيدان يعتقد.

وذكر المدرب الفرنسي «لم نكن نستحق أن تتلقى شباكنا هذا الهدف.



أدينا بشكل جيد حقا في الشوط الأول لكننا لم نستطع التسجيل.

«لم نكن على ما يرام في الشوط الثاني لكن وبغض النظر عن ذلك فإننا لا نستحق أن تتلقى شباكنا هدفا في الدقيقة الأخيرة.

«نحت القليل من الفرص لإسبانيول بينما كنا نستحق المزيد.



هذه هي كرة القدم ويجب أن ننظر إلى الأمام الآن».

وارتطمت محاولة من أوسكار دوارتي في العارضة في بداية الشوط الثاني قبل أن يتصدى كيلور نافاس حارس ريـال لمحاولة مورينو بحركة بهلوانية.

ودفع هدف مورينو بإسبانيول للتقدم إلى المركز 13 برصيد 31 نقطة بعدما حقق أول انتصار في ثماني مباريات.

وذكر مورينو «يجب أن نتعامل مع الموقف مباراة بمباراة.



سيساعدنا هذا الانتصار كثيرا وسيخفف من حدة الأمور بعض الشيء.

«يجب أن نقوم بهذا بشكل منتظم وهذا سيمنحننا الثقة التي نريدها.



يحدونا الأمل أن يدفعنا هذا الانتصار قدما نحو المزيد من الأمور الجيدة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالفيديو) إراحة رونالدو ترتد سلباً على ريـال مدريد أمام إسبانيول) نشر أولاً على موقع (باسنیوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالفيديو) إراحة رونالدو ترتد سلباً على ريـال مدريد أمام إسبانيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنیوز).