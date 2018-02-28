الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


ايسكو يحصل على اسوأ تقييم في مباراة اسبانيول
2018/02/28 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – منحت صحيفة البرنابيو تقيم 1 من عشر لنجم ريال مدريد فرانسيسكو إيسكو على جهوده في لقاء اسبانيول بينما حصل كيلور نافاس على تقسسم 8 من عشر بالرغم من الخسارة .

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/02/hihi2-2018-02-28_00-40-18_181871-200x144
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايسكو يحصل على اسوأ تقييم في مباراة اسبانيول) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايسكو يحصل على اسوأ تقييم في مباراة اسبانيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي يوافق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في كركوك بمشاركة البيشمركة
⋙ نيمار يؤجل إعلان تشكيلة منتخب البرازيل
⋙ فيلم روسي يحصل على "الدب الفضي" في برلين
⋙ باكو كريدا : ماذا كان يفعل إيسكو في اللقاء
⋙ مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح
بالفيديو والصور
⋙ (بالفيديو) إراحة رونالدو ترتد سلباً على ريـال مدريد أمام إسبانيول
⋙ فيديو| محلل عسكري: تعنت غربي لإبقاء فصائل المعارضة داخل الغوطة الشرقية
⋙ (بالصور) تفجير وسط مدينة كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد