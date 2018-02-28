ايسكو يحصل على اسوأ تقييم في مباراة اسبانيول

2018/02/28 | 04:10

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هاي كورة – منحت صحيفة البرنابيو تقيم 1 من عشر لنجم ريال مدريد فرانسيسكو إيسكو على جهوده في لقاء اسبانيول بينما حصل كيلور نافاس على تقسسم 8 من عشر بالرغم من الخسارة .

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