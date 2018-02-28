الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


#بثينة تروس - حسن السلوك!! (رجع الثعلب في ثياب الواعظينا)!
2018/02/28 | 04:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #بثينة_تروس بثينة تروس لقد رهن مدير المخابرات صلاح قوش، خروج المعتقلين وقياداتهم (بحسن سلوك) احزابهم!! واول ما يتبادر للذهن شيئان، هل هذا تصريحٌ مهنيٌ يليق بمدير استخبارات، في امر معتقلين وأحزاب سياسية؟! أم هو استعراض عضلات فتوة، عاطل المواهب الا من العنف والارهاب! ان هذا التصريح الأجوف المتعالي، لا علاقة له بالقانون، ولا بالدستور، ولا بالامن والاستخبارات، في حين ان ......

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