ايران تحرز ذهبيتين وفضية في بطولة اسيا للمصارعة الرومانية

2018/02/28 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ففي وزن 87 كغم تقلد حسين نوري الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي علي نظيره الياباني سوميو 3-0 .وفي وزن 130 كغم حصد بهنام مهدي زادة الميدالية الذهبية بفوزه في النهائي علي الاوزبكي عبدالله يف 3-1 .فيما نال محمد علي كرائي الميدالية الفضية في وزن 77 كغم اثر خسارته في النهائي امام نظيره الصيني يانغ بنتيجة 6-7 .انتهي ** 2342

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