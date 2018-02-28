الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


ايران تحرز ذهبيتين وفضية في بطولة اسيا للمصارعة الرومانية
2018/02/28 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ففي وزن 87 كغم تقلد حسين نوري الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي علي نظيره الياباني سوميو 3-0 .وفي وزن 130 كغم حصد بهنام مهدي زادة الميدالية الذهبية بفوزه في النهائي علي الاوزبكي عبدالله يف 3-1 .فيما نال محمد علي كرائي الميدالية الفضية في وزن 77 كغم اثر خسارته في النهائي امام نظيره الصيني يانغ بنتيجة 6-7 .انتهي ** 2342

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تحرز ذهبيتين وفضية في بطولة اسيا للمصارعة الرومانية) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تحرز ذهبيتين وفضية في بطولة اسيا للمصارعة الرومانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).


كامل التفاصيل في: ارنا ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي يوافق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في كركوك بمشاركة البيشمركة
⋙ نيمار يؤجل إعلان تشكيلة منتخب البرازيل
⋙ فيلم روسي يحصل على "الدب الفضي" في برلين
⋙ باكو كريدا : ماذا كان يفعل إيسكو في اللقاء
⋙ مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح
بالفيديو والصور
⋙ (بالفيديو) إراحة رونالدو ترتد سلباً على ريـال مدريد أمام إسبانيول
⋙ فيديو| محلل عسكري: تعنت غربي لإبقاء فصائل المعارضة داخل الغوطة الشرقية
⋙ (بالصور) تفجير وسط مدينة كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد