تغييرات أمنية وعسكرية لحماية النظام في السودان

2018/02/28 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغييرات أمنية وعسكرية لحماية النظام في السودانالقاهرة - أجرى الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الفترة الأخيرة سلسلة من التغييرات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بهدف السيطرة على ما ظهر من بوادر انفلات داخل السلطة وردود غاضبة في الشارع بسبب عجز النظام عن تطوير أدائه في الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية.وقام البشير بتعيين الفريق أول كمال عبدالمعروف رئيسا للأركان المشتركة، الثلاثاء، بدلا من الفريق أول عماد عدوي، وأعلن أيضا عن سلسلة من التعيينات في مناصب كبيرة بالقوات المسلحة، في محاولة جديدة لتصعيد قيادات تدين بالولاء التام له وتساعده في السيطرة على الأوضاع المتفاقمة.وذكر متابعون للشأن السوداني إن البشير، الذي عرف بقدرته على المناورة، يشعر بأن الوضع المتأزم في البلاد قد يشجع الغاضبين من سياسته على المجازفة باستهداف النظام، وربما على الطريقة التي وصل بها هو إلى الحكم في 1989، ولذلك عمد إلى إدخال تغييرات على الأجهزة التي يمكن أن تتم من داخلها محاولات الاستهداف.وكان البشير بدأ تغييراته بجهاز الأمن والمخابرات، وتمت إقالة رئيسه محمد عطا المولى، وتعيين المدير السابق للجهاز صلاح عبدالله (قوش) في 11 فبراير الجاري.كما عين الرئيس السوداني، فيصل حسن إسماعيل مساعدا جديدا له، وهو نائبه في الحزب الحاكم.وتأتي التغييرات المتتالية على وقع احتجاجات شعبية شهدها السودان، تندد بغلاء السلع الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية بعد سلسلة من الإجراءات القاسية.واتخذت الحكومة، حزمة جديدة من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف التعيين في الوظائف الرسمية، ومنع سفر موظفي الدولة إلى الخارج إلا بإذن من مجلس الوزراء، أملا في خفض الإنفاق العام، بالتوازي مع إجراءات نقدية ومالية لإصلاح الموازنة العامة.ويعتقد أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم والبرلمان السوداني، أن الإصلاح يبدأ بإقالة وزراء المجموعة الاقتصادية، في محاولة لإبعاد مسؤولية الفشل عن الشق السياسي للسلطة.وتحاول قوى معارضة توظيف الأزمات وارتباكات النظام السوداني للضغط عليه وإجباره على إدخال تعديلات جوهرية تسمح بتوسيع هامش الحريات في البلاد.وأثمرت التحركات خلال الفترة الماضية، عن إطلاق سراح العديد من الأشخاص الذين جرى اعتقالهم بموجب مظاهرات واحتجاجات في الخرطوم وبعض المدن السودانية.وكشفت قوى في المعارضة، عن تماسك وحدتها والعودة إلى تنظيم مسيرات مصحوبة باعتصامات ومظاهرات وصولا إلى إسقاط النظام.وعقدت قوى في المعارضة مؤتمرا صحافيا في دار حزب الأمة القومي، شاركت فيه قيادات جرى الإفراج عنها مؤخرا.وذكرت سارة نقدالله الأمين العام لحزب الأمة القومي، إن “قوى المعارضة، سياسية ومدنية، توحدت إرادتها واتفقت لأول مرة حول موقف موحد تجاه قضية التغيير، وإزالة النظام لصالح نظام جديد”.وأزعج حراك المعارضة في الشارع الحكومة التي اتهمتها بأنها ممولة من “مخابرات دول تسعى إلى إثارة الفتن في السودان..وتريد استغلال الغلاء لإسقاط النظام الحاكم”.وذكر البشير، إن الحكومة عازمة على قطع الطريق على ما وصفهم بـ”المتربصين والمتاجرين ومروجي الأزمات بين الشعب السوداني”.ويعتقد مراقبون للشأن السوداني أن ما يتم من تغييرات وتعيينات هو جزء من ترتيبات البشير لتمرير إعادة ترشيح نفسه للرئاسة في 2020، وذلك بتشكيل فريق أمني وعسكري موال له.

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