الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


ترامب يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي والإماراتي
2018/02/28 | 04:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" ومكافحة الإرهاب.

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