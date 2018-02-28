ترامب يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي والإماراتي

2018/02/28 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" ومكافحة الإرهاب.

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