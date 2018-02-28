خطة لتفادي الحرائق داخل المبيتات المدرسية في تونس

2018/02/28 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة لتفادي الحرائق داخل المبيتات المدرسية في تونستونس – اعتمدت وزارة التربية التونسية خطة عمل لتفادي حرائق بالمبيتات بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بعد تواتر عدد من الحوادث من هذا النوع في السكن بمناطق مختلفة من البلاد خلال الشهر الحالي.وذكر محمد الحاج طيب المسؤول بقسم الاتصال في الوزارة، “لدينا خطة لتفادي تكرر الحرائق داخل سكن التلاميذ”.وأوضح أن للوزارة برنامج تعاون مع الحماية المدنية والشرطة يهدف إلى تأمين هذه المنشآت التي تقدم خدمات للتلاميذ.كما أفاد الحاج طيب بأن وزارة التربية اعتمدت أيضا في تعزيز خطتها لتأمين المدارس والمعاهد التونسية على شرطة الجوار، التي تتمثل في تركيز مقرات أمنية في محيط المؤسسات التربوية مما يسهل التدخل الأمني العاجل في حال حدوث أي من أشكال الانتهاك لسلامة هذه المنشآت أو القائمين عليها أو التلاميذ.و قالت وزارة التربية إنه “تم تسجيل ما لا يقل عن ستة حوادث حرق مبيتات بمدارس ومعاهد خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر فبراير الحالي في جهات القصرين وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة”.وتواترت خلال الشهر الحالي في تونس حرائق تنشب في مبيتات مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية في مدن مختلفة في البلاد، مما أثار الريبة والتساؤلات حول أسباب تكرر هذه الحوادث وخلفياتها.وأقرت وزارة التربية خطة تسعى من خلالها لتعزيز تأمين المنشآت التي تعود إليها بالنظر.وأدانت الوزارة “تواتر حوادث الحرق بمبيتات مدرسية”، معربة عن قلقها إزاء هذا الأمر الذي وصفته بـ”التواتر الخطير” مشيرة إلى أنه “يدعو إلى الريبة في عرضية هذه الحرائق”.وأكدت الوزارة، في بيان، أن الأمر “يهدد سلامة التلاميذ والمرفق التربوي ويؤثر سلبا على سير العملية التربوية وعلى المناخ التربوي عموما”.وذكرت وزارة التربية إنها تنسق مع وزارتي العدل والداخلية ومع السلطات المحلية “لتحديد المسؤوليات والتحقيق في ملابسات اندلاع هذه الحرائق”.واوضحت أن التنسيق يشمل أيضا اتخاذ إجراءات جديدة للمزيد من تأمين المبيتات وتعزيز شروط السلامة بها، وتشكيل خلايا أزمة مركزيا ومحليا للمتابعة والتوقي من تكرر حدوثها.

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