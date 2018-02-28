الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


برشلونة سيعامل ديمبلي بنفس معاملة نيمار
2018/02/28 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اشارت وسائل الاعلام الاسبانية إلى ان نادي برشلونة سوف يتعامل مع نجمه الفرنسى عثمان ديمبلي بنفس طريقة نيمار من ناحية التطوير العضلى و زيادة بنيته الجسدية دون التأثير على سرعته او مرونته الجسدية .

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