2018/02/28 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصوت على تثبيت موعد انتخابات مجالس المحافظات صوت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة امس الثلاثاء، على تثبيت موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات والمقترح من قبل المفوضية العليا للانتخابات.وذكر المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي عقب انتهاء الجلسة" ان مجلس الوزراء صوت على تثبيت يوم 22 كانون الاول المقبل كموعد لاجراء الانتخابات المحلية.وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد حددت يوم 22 من شهر كانون الاول العام الحالي موعدا لانتخابات مجالس المحافظات".ويشار الى ان مجلس النواب دعا الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات الى تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات على ان لا يتعدى ذلك نهاية العام الحالي.

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