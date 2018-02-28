موسى: إذا أصبحت رئيسا لمصر سأكرم حسني مبارك

2018/02/28 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسى: إذا أصبحت رئيسا لمصر سأكرم حسني مباركقال المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر موسى مصطفى موسى، إنه سوف يكرم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.واوضح أنه لا يمكن إنكار دور مبارك العسكري.كما صرح المرشح للانتخابات الرئاسية أن مبارك لعب دورا كبيرا في مرحلة معينة، مؤكدا أنه سوف يدعوه لاحتفالات ذكرى حرب أكتوبر.وبين أن ذلك من حق الرئيس الأسبق، معرجا بالقول إن دوره السياسي من اختصاص القضاء.

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