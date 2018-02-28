زوج إيفانكا ممنوع من الاطلاع على المعلومات

2018/02/28 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، حق الاطلاع على المعلومات المصنفة سرية للغاية في البيت الأبيض.

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