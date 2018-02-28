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ايدي اجيري : هذه الهزيمة ستيعيد ريال مدريد 3 شهور للخلف
2018/02/28 | 06:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تحدث الصحفي ايدي اجيري لي برنامج تشيرنجيتو انه يرى نتيجة هزيمة ريال مدريد امام اسبانيول كارثية للغاية لانها ستعيد الفريق للخلف ل 3 شهور وقت ما كان الفريق يعاني من الهزائم المتواصلة في وقت الصحوة

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