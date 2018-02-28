2018/02/28 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تحدث الصحفي ايدي اجيري لي برنامج تشيرنجيتو انه يرى نتيجة هزيمة ريال مدريد امام اسبانيول كارثية للغاية لانها ستعيد الفريق للخلف ل 3 شهور وقت ما كان الفريق يعاني من الهزائم المتواصلة في وقت الصحوة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايدي اجيري : هذه الهزيمة ستيعيد ريال مدريد 3 شهور للخلف) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايدي اجيري : هذه الهزيمة ستيعيد ريال مدريد 3 شهور للخلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).