غوغل ليست ملزمة بفحص المواقع الإلكترونية مسبقا

2018/02/28 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت أعلى محكمة ألمانية، بأن غوغل ليست ملزمة بضمان خلو المواقع الإلكترونية من أي محتوى تشهيري قبل إظهار الروابط الخاصة بها في نتائج محرك البحث.

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