باكو كريدا : ماذا كان يفعل إيسكو في اللقاء

2018/02/28 | 07:10

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هاي كورة – انتقد الصحفي باكو كريدا في برنامج تشيرنجيتو الاداء الذي قدمه نجم ريال مدريد إيسكو في مباراة اسبانيول حيث قال : ” ماذا كان يفعل إيسكو حقا لقد كان يتمشى في الملعب لا يمكن ان يحدث هذا يجب ان يجرى بكل قوة ” .

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