الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


باكو كريدا : ماذا كان يفعل إيسكو في اللقاء
2018/02/28 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – انتقد الصحفي باكو كريدا في برنامج تشيرنجيتو الاداء الذي قدمه نجم ريال مدريد إيسكو في مباراة اسبانيول حيث قال : ” ماذا كان يفعل إيسكو حقا لقد كان يتمشى في الملعب لا يمكن ان يحدث هذا يجب ان يجرى بكل قوة ” .

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/02/hihi2-2018-02-28_03-37-13_462932-200x112
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكو كريدا : ماذا كان يفعل إيسكو في اللقاء) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكو كريدا : ماذا كان يفعل إيسكو في اللقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي يوافق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في كركوك بمشاركة البيشمركة
⋙ نيمار يؤجل إعلان تشكيلة منتخب البرازيل
⋙ فيلم روسي يحصل على "الدب الفضي" في برلين
⋙ مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح
⋙ غوغل ليست ملزمة بفحص المواقع الإلكترونية مسبقا
بالفيديو والصور
⋙ (بالفيديو) إراحة رونالدو ترتد سلباً على ريـال مدريد أمام إسبانيول
⋙ فيديو| محلل عسكري: تعنت غربي لإبقاء فصائل المعارضة داخل الغوطة الشرقية
⋙ (بالصور) تفجير وسط مدينة كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد