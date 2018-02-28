2018/02/28 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكو كريدا : ماذا كان يفعل إيسكو في اللقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
هاي كورة – انتقد الصحفي باكو كريدا في برنامج تشيرنجيتو الاداء الذي قدمه نجم ريال مدريد إيسكو في مباراة اسبانيول حيث قال : ” ماذا كان يفعل إيسكو حقا لقد كان يتمشى في الملعب لا يمكن ان يحدث هذا يجب ان يجرى بكل قوة ” .
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكو كريدا : ماذا كان يفعل إيسكو في اللقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).